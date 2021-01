Simone (21) en Martijn (25) waren stapelverliefd, aan hun verhaal kwam veel te vroeg een einde

Gelders Statenlid Marjolein Faber wil voor PVV de Tweede Kamer in

15 januari Geert Wilders heeft, op de dag van de kabinetsval, de PVV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van half maart naar buiten gebracht. De lijst is doorspekt met bekende gezichten en vertrouwelingen van Wilders. Zo staat Marjolein Faber, PVV-fractievoorzitter in de Gelderse Staten én in de Eerste Kamer, op een verkiesbare achttiende plaats.