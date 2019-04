Sinan ontmoet Marcel van Roosmalen: ‘De enige Arnhemmer die ik ken die van Nijmegen houdt’

Op een bankje op het station in Nijmegen wacht ik op de trein naar Amsterdam. Ik reis graag met de trein, wil onder de mensen zijn, contact maken, praten – en je weet nooit met wie. De trein rolt het station in en net op dat moment zie ik Marcel van Roosmalen voorbijlopen.



Ik ken zijn werk, hij schrijft voor NRC, maar werkt ook voor NPO Radio1. Ik kom hem soms tegen in het gebouw in Hilversum. Maar hier? Op het station in Nijmegen? Hij is een echte Arnhemmer en woont tegenwoordig in Wormer.



We groeten elkaar, maar zijn vooral verrast. Marcel was in de stad, omdat hij zijn tandarts nog hier heeft, vertelt hij. Ik kijk hem verbaasd aan. Hij lacht. ,,Hij is echt goed Sinan.’’



Terwijl hij vertelt hoe goed die tandarts is, en dat er allemaal oud-voetballers voor hem naar Nijmegen komen, moet ik denken aan de Italiaanse voetbaltrainer Arrigo Sacchi. Die vertelde ooit dat Marco van Basten in zijn tijd bij AC Milan voor een tandartsbezoek naar Nederland reed. Sacchi begreep daar niets van. Alsof Italië een derdewereldland was!