Sinterklaasintocht Apeldoorn gaat door met alleen roetveegpieten

Staatsse­cre­ta­ris: Barneveld­se aanpak van vaccinatie­twij­fel is een voorbeeld voor Nederland

17:55 Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid stelt de Barneveldse benadering van ouders die twijfelen over vaccinatie ten voorbeeld aan het land. Daar krijgen alle ouders vier weken na de geboorte van hun kind standaard een persoonlijk gesprek met een kinderarts over inentingen. Van druk of verplichting is geen sprake.