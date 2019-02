Situatie van model Lotte van der Zee uit Enschede nog altijd kritiek

ENSCHEDE – De situatie van het Enschedese model Lotte van der Zee (20) is nog altijd kritiek. Artsen kunnen nog niets zeggen over de kans op herstel van Van der Zee.

De Enschedese is inmiddels per helikopter van Rosenheim in Oostenrijk overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in München, waar meer gespecialiseerde neurologische kennis in huis is.

Gereanimeerd

Lotte van der Zee werd enkele dagen geleden tijdens haar vakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Ze is in eerste instantie door haar ouders gereanimeerd. Sindsdien wordt ze door artsen in een kunstmatige coma gehouden. „Het is zeer onwerkelijk om je dochter aan zo veel slangen te zien liggen”, zegt haar moeder. „Maar Lotte is jong, sterk en sportief. Hopelijk geeft dat de doorslag om te herstellen. Vooralsnog kunnen artsen geen prognose geven.”

Volgens haar ouders begon Lotte zich vorige week in de loop van de dag onwel te voelen: „Ze werd doodziek, met veel braken. Daarna escaleerde dat in een plotselinge hartstilstand”. Over de oorzaak daarvan valt niets te zeggen, aldus haar ouders.

Quote Het is zeer onwerke­lijk om je dochter aan zo veel slangen te zien liggen Moeder van Lotte van der Zee

Medeleven

Haar moeder zegt veel steun te putten uit de vele reacties van medeleven, met name ook op social media. Ook in de modellenwereld is geschokt gereageerd op het nieuws rond Lotte. Haar moeder: „Al die berichten doen ons enorm goed. Daar putten we ook moed uit. Ik heb vanmorgen tegen Lotte gezegd hoeveel iedereen met haar meeleeft. Ze heeft nu 90.000 volgers op Instagram. Maar liever heb ik natuurlijk dat ze er nul heeft en gewoon gezond bij ons is.”