Skateboards, malaria en hightech op NovioTechCampus

Nijmegen ontwikkelt zich in hoog tempo tot een centrum van innovatieve bedrijvigheid. De NovioTechCampus speelt daarbij een voortrekkersrol. Toch is niet elk bedrijf welkom.

De NovioTechCampus, kortweg NTC, trekt volop innovatieve jonge bedrijfjes, mede dankzij de unieke bedrijfscultuur, zegt Rikus Wolbers, directeur van NTC, die dagelijks op zijn skateboard naar het werk komt. ,,Nijmegen is een sociale stad met een grote bereidheid samen te werken. Dat zie je terug op de campus.''

Dat Eindhoven met Philips en de Technische Universiteit een Hightech Campus heeft, is logisch, evenals Food Valley bij landbouwuniversiteit Wageningen. ,,Het is net zo logisch dat Nijmegen Novio Tech Campus heeft'', zegt Wolbers. ,,Met NXP, Ampleon en Nexperia hebben we drie wereldspelers op het gebied van chips en transistoren. Daarnaast hebben we met de Radboud Universiteit en Radboudumc toonaangevende kennisinstituten op medisch gebied. Die health en hightech komen hier samen. Die combinatie moet zo blijven."

,,We werden onlangs benaderd door een IT-bedrijf dat relatiesites beheert en dat zich hier graag wilde vestigen. IT is leuk, maar zo'n bedrijf past niet binnen het campusconcept, dus dat hebben we geweigerd.''

NTC staat bijna letterlijk in de schaduw van chipsgigant NXP. Die had ruimte over en zocht een goede bestemming voor gebouwen die leegkwamen. Op de Radboud Universiteit en bij het Radboudumc was juist gebrek aan ruimte voor startende bedrijfjes. De match was snel gemaakt.

Mooie mix

Dat er behoefte was aan de campus blijkt wel, want sinds de opening in 2013 hebben zich al 60 bedrijven op het terrein gevestigd. ,,We groeien veel sneller dan gedacht. En de bedrijven doen het goed. Er zijn er maar een paar die het niet gered hebben. We hebben nu een mooie mix van start-ups en bedrijven die doorgroeien'', aldus Wolbers.

Een van die bedrijfjes is TropIQ Health Sciences. Dit bedrijf werkt aan een geneesmiddel tegen malaria. Niet direct een bedrijf dat je in het malariavrije Nijmegen verwacht, maar toch is het volgens directeur Koen Dechering geen toeval. ,,Het malariaonderzoek van de Radboud Universiteit staat hoog aangeschreven.'' Zelf promoveerde Dechering op onderzoek naar de ziekte.

Malaria

Malaria laten de grote pharmabedrijven links liggen. De ziekte komt voornamelijk in arme landen voor en dat is commercieel gezien 'niet interessant'. Dechering is dan ook niet voor het geld ondernemer geworden. ,,We zijn een social enterprise, we hebben een maatschappelijke missie.'' Dechering voelt zich als een vis in het water op NTC. ,,De uitstraling en energie hier op de campus is heel inspirerend. Er zitten veel hightechondernemers die gezondheidsapps maken bijvoorbeeld. Dan zie je die jonge gastjes hier 's ochtends aankomen op hun skateboards.''

De werkplek is ook om andere redenen goed gekozen. ,,We zitten hier op de verdieping infectieziekten. Naast ons zit een bedrijf dat net als wij werkt aan dengue, knokkelkoorts. En boven zit een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van pillen. Dat is interessant. Want hoe houd je een malariamedicijn goed in Afrika bij een temperatuur van 30 graden en een luchtvochtigheid van 94 procent bijvoorbeeld. We hebben elkaar hier ontmoet.''

Die kennis delen en samenwerking is een belangrijke pijler onder het succes van NTC. Het is een van de redenen dat NovioSense is neergestreken in Nijmegen. Het bedrijf maakt een glucosemeter die onder het onderste ooglid wordt gedragen en die de glucosespiegel in het traanvocht meet en dat via de mobiele telefoon weergeeft. Een hightechapparaat dat lijkt op een klein veertje. Een uitkomst voor diabetespatiënten die nu nog bloed moeten prikken uit hun vinger om hun glucosespiegel te meten. ,,Doordat bedrijven als NXP, Ampleon en Sencio in de buurt zitten, biedt dat veel mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling'', zegt directeur Christopher Wilson van het in 2012 opgerichte bedrijf.

Mentaliteit

NovioSense groeit wereldwijd, maar Wilson wil niet meer weg uit Nederland. Dankzij startsubsidies kon hij het bedrijf door de eerste moeilijke fase loodsen. ,,Er is veel mogelijk in Nederland. En we worden hier goed ondersteund.'' Wilson roemt ook de mentaliteit in Nederland. ,,Nederland is een goede plek om een bedrijf te starten. Er heerst hier een echte ondernemersmentaliteit, zeker bij jonge mensen.''

John Schalken van Science Meets Business (SMB) is een van de drijvende krachten achter de samenwerking binnen NTC. ,,Hij en Rikus Wolbers zijn echt de oliemannetjes. Je kunt met vragen bij hen terecht en zij weten wie je moet hebben voor welk probleem.''

Schalken doet wel meer dan problemen oplossen. ,,Met SMB richten we ons op start-ups. We zorgen voor huisvesting en faciliteiten, zoals laboratoria, en we coachen de bedrijven bij het ontwikkelen van ondernemerschap.''

SMB haalde de afgelopen jaren meer dan twintig start-ups van over de hele wereld naar Nijmegen. Inmiddels is een nieuw programma, genaamd Briskr, gestart om bedrijven die doorgroeien te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel daarbij is financiering. ,,Financiering binnenhalen blijft een helse klus voor bedrijven'', weet Schalken.

Toch ziet hij ook daar een kentering. ,,De belangstelling vanuit investeerders begint te groeien, merken we.''

Volledig scherm Koen Dechering. © Koen Verheijden