Skip je Blue Monday dip! Deze negen video’s fleuren je dag een beetje op

De derde maandag van januari is aangebroken. Dat betekent dat het vandaag de ‘meest depressieve dag van het jaar’ is. Klinkt niet als iets om vrolijk van te worden, maar geen nood: wij helpen jou de dag door met deze schattige, hoopvolle en grappige video’s uit de regio.

1. Schattig... Zo veel geitjes werden er nog nooit geboren bij de kinderopvang in Ewijk

Bij Kinderopvang Muisje in Ewijk is februari vorig jaar een geitjesvijfling geboren. Toen ze gingen kijken, lagen er vier in het stro, best veel, voor een geit. Even later bleken het er zelfs vijf. Ineke van Dinteren van Kinderopvang Muisje heeft zo’n aantal niet eerder meegemaakt. Gebruikelijk is dat een geit één tot drie lammetjes krijgt. ,,Ze doen het heel goed,” vertelde ze vlak na de geboorte.

2. Monique wil explosie in Nijmegen filmen, maar dan... komt een trein voorbij

Met daverende klappen werd op 7 oktober de voormalige kolencentrale in Nijmegen neergehaald. Toen Monique hier per toeval van hoorde, wist ze niet hoe snel ze zich die kant op moest begeven om er een glimp van op te vangen. De camera stond klaar, maar achteraf was haar locatiekeuze een ongelukkige. Daar ging haar uitzicht..

3. Lief! Babypanda Fan Xing wordt opgevoed door moeder Wu Wen in Ouwehands Dierenpark

De moeder en haar kleintje zorgen voor vermaak bij de bezoekers. De kleine panda wordt duidelijk geholpen door zijn moeder. Aan het einde van het jaar zorgde het reuzenpandajong nog voor een verassing. Het bleek geen jongen te zijn, maar een meisje.

4. Een droom komt uit voor de 8-jarige Mirac

Mirac uit Nijmegen beleefde zondagmiddag 8 januari de verrassing van zijn leven. Het ernstig zieke jongetje mocht met de spelers van NEC en Ajax, zijn voetbalhelden, het veld oplopen in een uitverkocht Goffertstadion met ruim 12.000 man.

5. Internetsensatie Orgel Joke zet de Zwarte Cross op zijn kop

Ze vond het haar allermooiste optreden ooit. Joke Meijer – in coronatijd doorgebroken als Orgel Joke – speelde vorig jaar de Zwarte Cross plat. „Dat ik dit nog mag meemaken”, zei ze vlak na haar optreden waarbij het publiek compleet uit hun dak ging. Ook was er eind vorig jaar minder leuk nieuws voor Joke. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze afgelopen zondag na vier weken weer naar huis.

6. Huisdieren worden gezegend in Beesd

Drie honden en twee cavia’s gaan sinds 2 oktober 2022 gezegend door het leven. Om Franciscus van Assisi te herdenken werd wijwater over de dieren gesprenkeld. En dat - toevallig, maar waar - ook nog eens in Beesd.

7. Zo tapt de beste biertapper van Nederland zijn biertjes

Met een brede lach op het gezicht staat kroegeigenaar Kris Gerrits (30) achter de bar van zijn café Maxim in Nijmegen. Hij is trots. Op het NK Biertappen is de Nijmegenaar afgelopen donderdag uitgeroepen tot beste biertapper van Nederland. Hoe tapt hij dat mooiste biertje? Nou, zo:

8. Dankzij dit shirt is de geur van zweet verleden tijd

Niet meer stinken naar zweet na een rondje hardlopen, maar je omgeving verblijden met de lucht van wasmiddel of citroengras. Klinkt mooi, en het kan ook dankzij de Nijmeegse onderzoekers Dennis Vriezema (47) en David Asrian (40). Zij ontwierpen ‘zelfgeurende’ sportkleding. Onze verslaggever testte het shirt uit.

9. Goal van het Nederlands elftal op het WK maakt veel los, ook de camera van onze verslaggever

Even lijkt het of café Bloopers in Arnhem door een aardbeving getroffen is, tijdens de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Nederland scoort vlak voor het affluiten de 0-2 tegen Senegal. Tijdens het feest dat dan losbarst, slaat iemand per ongeluk de camera uit de handen van onze verslaggever. Het leverde een komisch beeld op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.