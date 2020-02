Slaan, schoppen, schelden: leraren willen meer tijd voor mentale welzijn leerlingen

Edese jongeren voor steeds zwaardere zaken naar Halt: ‘Tweede kans zonder strafblad’

6:55 EDE - Het Openbaar Ministerie stuurt jongeren voor steeds zwaardere zaken naar Halt. Niet alleen voor overtredingen als baldadigheid of alcoholbezit onder de 18, maar ook voor mishandeling, hacken en sexting, het verspreiden van seksueel getinte berichten, foto's of filmpjes. Dit heeft mede tot gevolg dat het aantal Halt-verwijzingen voor het eerst in jaren stijgt.