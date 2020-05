Slachterij Vion zet vanaf morgen touringcars in: ‘Dat is goed, maar te laat’

De Apeldoornse slachterij Vion zet vanaf morgen touringcars in om de arbeidsmigranten die in de slachterij werken te vervoeren. Dat zei burgemeester Ton Heerts tijdens een persconferentie. ,,Een supergoed plan, maar natuurlijk veel te laat.’’

Heerts gaf politieagenten vandaag de opdracht om de slachterij in Apeldoorn te laten sluiten. Uit een politiecontrole woensdagmorgen bleek dat zeventien busjes vol arbeidsmigranten op weg naar Vion in Apeldoorn de coronamaatregelen van het RIVM niet naleefden.

Politieagenten controleerden vanochtend vroeg bij wijze van steekproef in Apeldoorn op een plek waar drie slachterijen zijn, waaronder die van Vion. Busjes vanuit Duitsland en Nederland waren op weg naar de diverse slachterijen.

Behalve de zeventien busjes richting de Apeldoornse vestiging van Vion werden zeven busjes richting andere slachterijen gecontroleerd. Bij deze busjes was er niets aan de hand.

Vion morgen weer open

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar Heerts tevens voorzitter van is, heeft de directie van Vion aangeschreven. Er mag niemand meer het terrein op die zich niet houdt aan de RIVM-eisen. Voor 0.00 uur vannacht moet de directie hierop reageren.

Als Vion aan de gestelde eisen voldoet mag de slachterij donderdag weer open. Als agenten dan weer een overtreding constateren gaat de locatie mogelijk op slot. Dit gebeurde eerder bij de locatie van Vion in Groenlo.

Medewerkers uit Groenlo

VNOG-woordvoerster Heidi Otten bevestigde vanmiddag dat de politie momenteel in opdracht van de VNOG onderzoek doet. ,,Er zijn aanwijzingen dat in Apeldoorn mensen op het terrein zijn die op de lijst stonden van de 657 collega’s die in Groenlo zijn getest op corona.”

Van deze geteste medewerkers, bleken er 157 het coronavirus te hebben.

Tijdens de persconferentie zei Heerts dat er vooralsnog geen signaal is dat een medewerker in Apeldoorn op het terrein zou zijn. In Apeldoorn werken ruim 500 medewerkers. Inmiddels is tweederde gecontroleerd en er is geen overlap aangetroffen.

De hulpdiensten rukten woensdag op verzoek van de VNOG met liefst acht brandweervoertuigen en drie politieauto’s uit naar de Vion-vestiging aan de Laan van Malkenschoten. Het terrein werd hermetisch afgesloten, niemand kwam er meer op of af. Alleen lege vrachtautocombinaties mochten het terrein verlaten.

‘Vertrouwen in Vion weg’

Burgemeester Heerts liet eerder al weten ingegrepen te hebben omdat de directie van Vion zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor de werknemers in de slachterijen. ,,Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de Vion zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval”, zegt Heerts.

Een woordvoerder van minister Carola Schouten van Landbouw liet weten dat medewerkers op een onverantwoorde manier waren vervoerd. Zij zouden te dicht bij elkaar in de busjes hebben gezeten.