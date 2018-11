Slachtoffer auto-inbraak Zaltbommel ontvangt brutale mail uit Polen: ‘Nog bedankt voor je spullen’

Dat was woensdagavond te zien in een uitzending van Bureau Gelderland. De diefstal werd in de nacht van 29 op 30 augustus gepleegd in de Delwijnsestraat in Kerkwijk, gemeente Zaltbommel. Een man tikte met zijn vuist de ruiten van de twee auto's in. Ondertussen rijdt een vriend van hem langs om het geluid te verdoezelen. Even later komt hij, samen met de handlanger, terug om in de BMW's in te breken.