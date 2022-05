Slachtoffer dodelijk ongeval is Tilburger (66), automobilist meldt zich bij politie

TILBURG - Een 66-jarige man uit Tilburg die maandagavond nog even zijn hond aan het uitlaten was, is overleden op het Besterdplein in Tilburg. De automobilist reed na de aanrijding door. Aan het eind van de straat parkeerde hij zijn gedeukte auto, vlakbij een broodjeszaak.