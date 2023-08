Slachtoffer geeft inbreker karatetrap • Jonge vrouw dood gevonden op zandweg • Auto breekt doormidden

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 14 augustus.

ZE GING VER OM GELIJK TE KRIJGEN | Annemiek Dijkstra, de dochter van een 92-jarige vrouw die in 2015 overleed, beschuldigde drie artsen van euthanasie. Als gevolg van haar beschuldigingen lagen de artsen, werkzaam bij het ZGT-ziekenhuis in Almelo, acht jaar lang onder een vergrootglas. Ze ging ver om haar gelijk te krijgen. Een reconstructie van een medische strijd, die alleen maar verliezers kent.

SLACHTOFFER GEEFT INBREKER EEN KARATETRAP | Een tot nog toe onbekende persoon heeft zondagavond in Berg en Dal een overval gepleegd bij een woning aan de Prins Alexanderlaan in Berg en Dal. De bewoner die in een hoekhuis woont werd door de onbekende man gewuifd om de deur open te maken.

WATERLEKKAGE OP SPOEDEISENDE HULP | De afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem was in de nacht van zondag op maandag ontruimd omdat er een grote waterlekkage was. Patiënten die acute zorg nodig hadden, zijn met ambulances naar omliggende ziekenhuizen gebracht.

RUSSISCHE BOMMENWERPER | Een Russische bommenwerper die richting Nederland vloog, is maandagochtend in Deens gebied onderschept door de luchtmacht van Denemarken. De Nederlandse luchtmacht was eveneens paraat om in te grijpen.

HARTVERSCHEUREND | Groot verdriet voor Paul Rabbering (44) en zijn vriendin Dionne. Hun zoontje Benja is stilgeboren, zo maakt de radio-dj maandag bekend op sociale media. ‘Ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi.’

AUTO BREEKT DOORMIDDEN | Bij een ongeluk op de A12 bij Zevenaar brak zondagavond een auto zondagavond doormidden. Het was zo heftig dat hulpverleners in eerste instantiedachten dat het om twee voertuigen ging.

RUUD KAN DROOMHUIS NIET KOPEN | Een airco die Ruud Jaegermann zeven jaar geleden online bestelde, zorgt er nu voor dat hij zijn droomhuis niet kan kopen. Hij betaalde niet op tijd en kreeg een BKR-registratie aan zijn broek. Ondanks dat hij daarna netjes betaalde, komt hij nu niet meer van die registratie af. En hij is niet de enige.

POLITIE WAARSCHUWT VOOR NEP BELLETJES | Inbrekers die zijn aangehouden en de politie die uit voorzorg je dure spullen wil ophalen: verscheidene Edenaren krijgen de laatste tijd telefoontjes waarin ‘politiemedewerkers’ zo’n verhaal ophangen. Maar het gaat om oplichters, waarschuwt de echte politie: ‘Trap hier niet in!’

HISTORISCHE WANDELING | Een melaatse man in Huissen. Dat is geen alledaags gezicht meer in het historische centrum van het Betuwse dorp. Maar in de middeleeuwen wel. Net als poortwachters en marskramers. Een wandeltocht terug in de tijd, vol verrassingen.

WATERPANIEK | Amper een fles water is er nog te verkrijgen in Didam, Zevenaar en de omliggende dorpen. Nu er mogelijk bacteriën in het drinkwater kunnen zitten, bestormt iedereen de supermarkten om zoveel mogelijk water in te slaan. Dat leidde al snel tot lege schappen.

HELDENDAAD HOND MIA | Grote zorgen bij de familie van een 91-jarige man uit Zwolle. De hoogbejaarde man verdwijnt zaterdagavond en laat zijn scootmobiel, telefoon en bril thuis achter. En dat terwijl hij slecht ter been is. Van de man ontbreekt ieder spoor, totdat speurhond Mia iets opmerkt.

JONGE VROUW DOOD GEVONDEN | Een jonge vrouw is maandagochtend dood aangetroffen op een landweggetje vlakbij het Duitse grensdorp Elten, vlak over de grens bij het Montferlandse dorp Beek. De Duitse politie gaat uit van moord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.