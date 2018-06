Slachtoffer steekpartij bij woning Apeldoorn was bewoner

De persoon die na het drama is aangehouden, is de vrouw die ook in het huis woont. De politie onderzoekt 'haar mogelijk betrokkenheid'.

De man werd vrijdagavond zwaargewonden aangetroffen in de tuin van de woning aan de Deventerstraat. De vrouw was in het huis. Politie en ambulancepersoneel verleenden eerste hulp, daarna werd de man naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later overleed.