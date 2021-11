Slachtoffers dodelijk ongeval bij Marknesse zijn twee vrouwen en een man uit de Noordoostpolder

De slachtoffers zaten in een auto die in botsing kwam met een bestelbus, bestuurd door een 28-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland, zo heeft de politie vanmorgen bekend gemaakt. De chauffeur van de bestelbus raakte gewond bij het ongeval en is overgebracht naar een ziekenhuis.



Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een frontale botsing tussen beide voortuigen waarbij alle personen in de auto om leven zijn gekomen. Hulpdiensten hebben er alles aan gedaan om slachtoffers te redden, meldt de politie in een verklaring, maar hulp mocht niet meer baten.



Onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval loopt nog. ,,Daar kunnen we nu niet meer over zeggen. Onze ervaring is dat het wel even kan duren voordat daar meer over duidelijk is’’, laat een woordvoerster van de politie weten.