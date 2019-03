Slachtoffers fraude-bedrijven kunnen fluiten naar hun geld: ‘om moedeloos en cynisch van te worden’

De rechtbank in Amsterdam heeft voor het strafproces liefst zeven dagen uitgetrokken. De zitting van aanstaande dinsdag staat geheel in het teken van de slachtoffers. Een Vlaamse gedupeerde wil er per se bij zijn, volgende week. Hij heeft er een lange treinreis vanuit België voor over. De man raakte een investering van ruim 40.000 euro kwijt. ,,Ik hoop dat de rechter strenge straffen uitspreekt voor de fraudeurs en dat de slachtoffers volledig vergoed zullen worden voor de schade.”



De verdachten behoren tot een netwerk uit Gelderland dat met tal van bedrijfjes jarenlang mensen voor miljoenen heeft opgelicht. Het netwerk wordt de Sprinkhanen-bende genoemd, omdat de oplichters van bedrijf naar bedrijf hoppen en keer op keer nietsvermoedende investeerders kaalvreten. De bedrijven misleiden beleggers met hippe en populaire producten. In werkelijkheid is er steeds sprake van Ponzi-fraude en een piramidespel: de eerste beleggers worden uitbetaald met het geld van latere investeerders.