Slapen op het station. Hoe Lady Gaga een nieuwe deuk schopt in het toch al gebutste imago van GelreDome

Chaos bij parkeren was grote domper bij concert van Elton John: ‘GelreDome moet zich kapot schamen’

ARNHEM - Bezoekers van het concert van Elton John donderdagavond in het Arnhemse GelreDome uiten massaal kritiek op de chaos die is ontstaan bij het parkeren. ,,We hebben twee uur rondjes gereden door Arnhem. Parkeerplaats na parkeerplaats was vol. GelreDome moet zich kapot schamen”, zegt Alex Vriends.

10 juni