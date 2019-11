Slecht nieuws voor ondernemer: tegen cyberaanval kun je niet veel doen

De meeste kleine ondernemers hebben geen geld voor een geavanceerd systeem dat cyberaanvallen detecteert. Hoe kunnen zij zichzelf beschermen?

,,De echte mkb’er kan, en dat is meteen het slechte nieuws, eigenlijk niet veel meer doen dan met gezond verstand de basisregels volgen. Zorg er bijvoorbeeld altijd voor dat je je software updatet, dat je een degelijke antivirusbeveiliging hebt voor al je systemen en dat je back-ups maakt.



Weet vooral eerst wat de belangrijkste zaken zijn voor jouw organisatie, welke afhankelijkheid je hiervan hebt en zorg dat je hiervoor een plan hebt om te voorkomen dat iets misgaat en dat je een plan hebt voor als het toch misgaat. Ik denk dat hier nog heel veel winst te behalen valt voor bedrijven, want dit is al vaak niet op orde.’’



Hoe komt dat?

,,Geen expertise. Mkb’ers hebben in veel gevallen niet eens ICT’ers in dienst en als dat wel zo is, dan zijn zij vaak geen beveiligingsspecialisten. En bij ondernemers ontbreekt het aan bewustzijn. De meesten denken: ‘Ik ben niet interessant voor een hacker, wat moeten ze bij mij zoeken?’ Als mkb’er ben je vaak gewoon één van de honderdduizenden bedrijven die wordt benaderd. En als jij dan die ene phishingmail (zie kader) opent met gijzelsoftware, worden ook jouw spullen allemaal versleuteld. Ook als bakker op de hoek kom je dan in de problemen.’’