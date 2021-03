Slepende burenruzie: Hoe schoon je je perceel op als je er niet mag komen?

Woonboot zakt weg in Meertje bij Nijmegen: bewoners net twee weken weg

28 maart NIJMEGEN - In het Meertje - formeel Ooijse Sluispad - in Nijmegen is vlak voor het weekend 's nachts een woonboot ‘gezonken’. Er was niemand aan boord: de bewoners hadden het schip net twee weken geleden verlaten. Inmiddels is er een ponton van Valk SHR (sleepdienst) tegen de boot aangevaren om te voorkomen dat-ie verder het water in zakt.