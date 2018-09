Slippers uit de kast, dinsdag kan het 30 graden worden

De berg oude kunstgras­vel­den mag 45 meter hoog worden

10:08 BARNEVELD - Vink Barneveld is een van de twee bedrijven in Nederland die versleten kunstgrasvelden mag verwerken. Er mag in het vlakke Barneveld een kunstgrasberg van 45 meter hoogte verrijzen. Dat gaat opvallen. Ter vergelijking: dat is precies even hoog als de natuurlijke Wageningse Berg.