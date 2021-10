‘Sloper’ Robin sloeg alle ruiten in met een kachelpijp, maar werkt nu hard aan zichzelf: ‘U bent hier op tijd’

,,Dat was met een kachelpijp, geen honkbalknuppel”, verbeterde de 33-jarige verdachte Robin K. uit Dieren woensdagochtend de rechtbank in Arnhem. Met het familielid van zijn toenmalige vriendin had hij eerder in Spankeren een scooter gestolen, bekende hij aan de rechtbank.



Maar in de zomer 2019 hadden ze flinke ruzie. Over en weer gooiden ze elkaars ruiten in. ,,Hij begon. Ik deed het vier dubbel bij hem terug. Hij gooide met fietsen, een stoel en vernielde met behulp van een koevoet de auto. Ik sloopte alles.”