Sneeuw in de lente! Stuur ons jouw mooiste foto

Dun laagje sneeuw al gevallen in midden en oosten, later code geel voor hele land

In het midden en oosten van ons land is deze ochtend al een dun laagje sneeuw gevallen. Vooral op grasvelden en auto’s is al een laagje te zien. Het is nog maar het begin: het KNMI heeft voor vanmiddag code geel voor sneeuw en gladheid afgekondigd voor nagenoeg het hele land.

8:04