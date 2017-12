Sneeuw kleurt regio wit

Moeder vermiste Melissa (17): Vrees dat ze niet meer thuiskomt

12:00 'S-HEERENBERG/SILVOLDE - Helle Gartsen, de moeder van de sinds woensdagmiddag vermiste Melissa Aalders (17), vreest dat haar tienerdochter niet meer thuiskomt. ,,We weten niet waar ze is en in welke handen ze is. Dat maakt het zo onzeker’’, zegt de 43-jarige inwoonster van 's-Heerenberg.