Sneeuw? Sneeuw! Winkels waar je een slee kunt kopen zijn dicht, zo kun je toch erop los glijden

ARNHEM - Eindelijk gaat het weer sneeuwen, en dat betekent dat we kunnen genieten van sneeuwpret. Als je de spullen in huis hebt dan. Bol.com zag vrijdag een flinke stijging in het aantal sneeuwgerelateerde verkopen, bijvoorbeeld van sleeën. Maar omdat de sneeuw zaterdagmiddag valt is het voor veel bedrijven niet mogelijk om voor die tijd een slee te bezorgen, wij hebben daarom alternatieven voor je bedacht.

Zaterdagmiddag begint het in het uiterste zuidwesten van het land te sneeuwen. In de middag en avond gaat het ook in de de oostelijke provincies van in het land sneeuwen. Op veel plaatsen valt 1-3 cm sneeuw, lokaal 3-5 centimeter.

Marktplaats

Een tweedehands slee bij iemand in de buurt kopen is op dit moment de beste optie om een echte slee te regelen. Een zoekopdracht naar ‘slee’ levert op Marktplaats 381 pagina's aan resultaten op. Genoeg te vinden dus.



Maar wat kun je doen als je geen slee op zolder hebt liggen of de verkoop niet op tijd rond krijgt? Dit zijn alternatieven.



Plastic zak

De meest goedkope, compacte en effectieve oplossing lijkt toch wel de plastic zak te zijn. Het zorgt voor een gladde ondergrond onder de billen, waardoor je van de bult of dijk kunt zoeven.

Wasmand

Een wasmand (eventueel met een touw er aan) is een optie voor de kleinsten onder ons. Maar waar papa en mama ook nog wel op een houten slee de heuvel af kunnen, is dat in een wasmand helaas geen optie. Een kinderbadje werkt trouwens ook.

Volledig scherm Archieffoto: Deze slee in de uiterwaarden van Arnhem-Zuid lijkt verdacht veel op een kinderbad. © Nico Heerink

Hobbelpaard

Een ouderwets hobbelpaard is ook nog een optie. Niet de meest veilig optie trouwens, want het kind in het onderstaande YouTube filmpje kukelt voorover en belandt met zijn gezicht in de sneeuw. Aan de betraande ogen te zien is dat geen groot succes. Een ouderwetse schommelstoel zou ook kunnen werken, maar is dan weer lastiger te vervoeren.

Binnenband

Boeren denken in mogelijkheden. De binnenband voor een tractor kan in de zomer worden gebruikt als matras om in het water te dobberen, maar kan ook prima dienst doen als slee. Misschien kan het ook wel met een opblaaskrokodil.

Wie sneeuwpret wil, moet er wel snel bij zijn. Zaterdagavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen, waardoor de witte laag in de loop van zondagochtend weer gesmolten is. In het oosten blijft de sneeuw het langst liggen.