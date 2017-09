Studie naar verminderen verkeersdruk op A12

Volgens Rijkswaterstaat is de maximum capaciteit op de A12 bereikt. Dagelijks staan er files tussen Duiven en Zevenaar. De snelweg tussen Velperbroek circuit en Duitse grens staat in de ongevallen-top 10. De derde rijstrook van de snelweg tussen Duiven en de Duitse grens is naar verwachting in 2021 gereed. ,,Alles wat je tot die tijd kunt doen om de verkeersdruk te verminderen, is meegenomen’’, vindt Toon Albers, verkeerswethouder in Zevenaar.