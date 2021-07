Snel nog even tanken en drank inslaan in Duitsland: ‘Straks mogen we de grens niet meer over’

In april schrokken veel grensbewoners van de strenge Duitse coronamaatregelen die werden ingevoerd omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland veel hoger was dan in Duitsland. Alleen met een negatieve sneltest was je nog welkom bij de oosterburen. Even goedkoop tanken of boodschappen inslaan, was er niet meer bij. Menigeen heeft dat nog in het achterhoofd, nu Nederland weer de 10.000 besmettingen op een dag aantikt.



Bij de Rewe en Penny Market in Kranenburg zijn altijd veel gele kentekenplaten te zien, maar vandaag kopen sommige mensen extra flink in op de drankafdeling. Zo hebben een meisje en haar moeder een winkelwagen volgestouwd met tientallen flessen alcoholica: Passoa, Safari, rode wodka, Bacardi.