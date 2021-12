Snelle boosterprik voor de AstraZeneca-groep is maar heel moeizaam te krijgen: ‘Erg, erg zorgelijk’

De 62-jarige Tineke van der Linden uit Winterswijk is zeer ongerust. Ze heeft een longprobleem en was er een goed half jaar geleden dan ook als de kippen bij om gevaccineerd te worden tegen corona. Hoewel er toen wekenlang grote twijfels waren of AstraZeneca wel veilig was, omdat er allerhande bijwerkingen werden gemeld. ,,Het was toen wel geven, niet geven, wel geven, niet geven.’’