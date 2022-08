Snoeiharde metal op een festival helpt politica Lisa Westerveld na een jaar hard werken: ‘Wat mij betreft gaat het feest oneindig door’

Lisa Westerveld werd geboren in Aalten, studeerde in Nijmegen en woont nog steeds in de Waalstad. Vier dagen per week pendelt ze met de trein naar Den Haag, waar ze namens GroenLinks in de Tweede Kamer een flinke portefeuille heeft: hoger onderwijs en wetenschap, primair en voortgezet onderwijs, media, volksgezondheid, langdurige zorg, ggz, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, sport, cultuur, emancipatie én corona.