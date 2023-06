Sofie ging naar een healer die haar moest helpen, maar werd door hem verkracht

Samen met haar moeder gaat Sofie naar de healing toe. Eerst drinken ze met z'n drieën een glas rum, waarna Luis zegt te zien dat er iets 'mis’ is met Sofie. Ze zou een relatie met een oudere man hebben, en daar wil hij privé met haar over praten. Haar moeder mag daar niet bij zijn en moet het tuinhuisje uit. Terwijl zij buiten wacht, drinken Luis en Sofie nog enkele glazen champagne en whiskey.

Volgens Luis is er nog een probleem: de kleding van Sofie zit de healing in de weg en dus moet ze haar zwarte hoody uitrekken en een wit T-shirt aantrekken. Ook Luis trekt een wit shirt aan. Hij ziet een oplossing: Sofie moet zeven orgasmes krijgen, dan gaan de blokkades weg. En zo gaat Luis steeds verder, tot hij haar met zijn handen verkracht. Achteraf vertelt Luis het verhaal dat Sofie zelf seks zou willen.

Verslaggever Michiel van Gruijthuijsen van AD Haagsche Courant was aanwezig bij de zaak. ,,Haar moeder stond buiten en zag de deur opengaan. Ze zag haar dochter huilend en in paniek naar buiten rennen.’’ De moeder liet een slachtofferverklaring voorlezen: ‘Ze zei: hij doet dingen met mij die ik niet wil, hij raakt me aan waar ik nog nooit aangeraakt ben.’

