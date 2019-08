‘Softwareaanval’ op crowdfundingssite door verkeersongeluk getroffen gezin

De website voor de crowdfundingsactie voor het bij een dodelijk verkeersongeluk betrokken gezin Van Deelen-De Jong uit Scherpenzeel is uit de lucht gehaald. Waarschijnlijk is de site gehackt met hulp van een softwareaanval.

De website doneerdoel.nl ging vanaf middernacht op zwart. De beheerders van de website vermoeden een ‘malafide softwareaanval‘. De 18.000 euro die voor de nabestaanden van het getroffen gezin is opgehaald, is veiliggesteld, meldt initiatiefnemer Annet van Riel. ,,Daarover hoeven donateurs zich geen zorgen te maken.‘’

Wel is ze zeer verontwaardigd: ,,Ik probeer niet al te boos te worden, maar ik snap niet hoe mensen het in hun hoofd halen om deze site aan te vallen. Schandalig!” Van Riel heeft de crowdfundingsactie vrijdagochtend direct ondergebracht op een andere website, die beter beveiligd is. Op deze pagina stromen een paar uur na lancering alweer de eerste honderden euro's binnen.

Inmiddels heeft de donderdag op touw gezette geldinzamelingsactie al meer dan 18.000 euro opgehaald. ,,Dat is echt fantastisch. Ik ben enorm dankbaar dat er zo massaal geld gegeven wordt. Er zijn zelfs kinderen die hun spaarpot leeg kieperen om het gezin financieel te steunen. Donateurs komen niet alleen uit Scherpenzeel of omgeving, maar uit heel Nederland. We hopen de actie door te zetten en zo veel mogelijk geld op te halen.”

Volledig scherm Vader Theo en dochtertje Yara (4) © Privefoto

Afgelopen zondag raakte het gezin Van Deelen-De Jong uit Scherpenzeel betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval op de A8 bij München. Ze waren op weg naar hun vaste vakantieadres in Kroatië, toen hun witte minibus van de weg raakte en tegen een boom reed. Daarbij kwamen vader Theo en zijn 4-jarige dochtertje Yara om het leven. Dochter Sanne (12) is geopereerd en inmiddels buiten levensgevaar. Zoontje Jordy (11) is fysiek nagenoeg niet gewond en wordt momenteel opgevangen door familieleden.