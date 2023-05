Sok in de mond, urine drinken en geslagen met staaf: jonge man gruwelijk mishandeld om drugs

Live Songfesti­val 2023 | Erop of eronder vanavond voor Mia en Dion, meester­voor­spel­lers kiezen winnaar

In Liverpool is dinsdagavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met daarin de Nederlandse inzending Mia Nicolai en Dion Cooper. Het duo komt rond 22.10 uur in actie. Rond de klok van 23.00 uur is bekend of Nederland zaterdag in de finale mag aantreden.