Soms is gebruik van voornaam alleen in de kop echt niet gepast

daaromWanneer noem je alleen de voornaam in de kop van een artikel en wanneer de volledige naam? Het is een onderwerp waarmee we op de diverse platforms van De Gelderlander - de website en papier - soms verschillend omgaan. En vooral ook af en toe mee worstelen.

Want als u geregeld onze stukken op dg.nl leest, zal u vast opgevallen zijn dat in menig kop een voornaam staat.

Herkenbaar voor lezers

Dat gebruik van voornamen en vaak bijbehorende portretfoto’s werkt online goed, helemaal bij zeer persoonlijke verhalen. Het maakt artikelen meer herkenbaar voor lezers, het zorgt voor nieuwsgierigheid en voor nabijheid.

Quote ‘Mark gaat voor een nieuwe termijn als premier’ is natuurlijk gek

Maar het werkt niet altijd. In de papieren krant is de aanspreekvorm iets formeler met ‘u’ in plaats van ‘je’, dat online wel gangbaar is. Sommige onderwerpen en personen over wie we schrijven, vragen zowel online als in print sowieso om meer distantie en minder informeel taalgebruik.

Bekende Nederlanders zijn meestal juist herkenbaar met hun hele naam. Marco Borsato is niet te herkennen als alleen ‘Marco’. Als iemand uit hoofde van zijn of haar formele functie iets doet of zegt, is het gebruik van alleen een voornaam in de kop ook ongepast. ‘Mark gaat voor een nieuwe termijn als premier’ is natuurlijk gek.



Soms slaan we de plank mis. Deze week meldden we op onze website aanvankelijk: ‘Bert is nog steeds voortvluchtig’ boven een stuk over de ontsnapte zedendelinquent en tbs’er Bert O. Dat is te amicaal natuurlijk, bovendien niet voor de lezer herkenbaar om welke zaak het gaat.

Kwestie van beleefdheid

En ‘Achterhoeker Maarten stopt als Kamerlid’ als kop is ook raar, aangezien het om het publiek bekende Tweede Kamerlid Maarten Hijink ging. Bij oudere mensen is het ook soms een kwestie van beleefdheid om ze niet te informeel of populair aan te spreken.

De kop ‘Willem was 16 toen hij de lijken moest wegbrengen in Dachau’, over de 97-jarige oorlogsveteraan Willem Wilbrink uit Arnhem, was op zich niet fout. Toch maakten we er in de kop online ook Willem Wilbrink van. Wel zo gepast voor iemand op leeftijd met zo’n indringend verhaal.

Niki van der Naald is adjunct-hoofdredacteur en chef nieuws bij De Gelderlander. In de rubriek ‘Daarom’ schrijft zij over journalistieke keuzes van de redactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.