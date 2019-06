SP gaat actievoeren tegen gifboten in Gelderland

Carla Claassen, fractievoorzitter SP Gelderland, is initiatiefnemer van de actie. In een persbericht schrijft ze: ‘Op onze Gelderse rivieren varen dagelijks tankschepen die al varend benzeen ontgassen. Deze giflozingen hebben nadelige gevolgen voor mens, milieu en natuur en moeten daarom stoppen. Met de actie ‘Gifspot’ vragen we de Nederlandse overheid om vaart te maken met het verbieden van lozen van gifgassen op de Gelderse rivieren.’



De SP’er denkt zelf te kunnen vaststellen dat schepen ontgassen. ,,We hebben al een keer proefgedraaid. Toen was een schip duidelijk ruikbaar. Dat was op een zondag dus wie weet wat je door de week tegen komt.”



De SP wil met deze actie druk zetten op de overheid en rederijen. Ze pleiten voor een landelijk verbod en goede handhaving zodat er geen giflozingen meer plaats vinden. Ook moeten er meer ontgasinstallaties komen. ,,Sommige schepen varen een rondje door Nederland alleen om daar gratis te kunnen ontgassen! Dit moet zo snel mogelijk stoppen”, aldus Claassen.



Waar het ontgassen in veel andere Europese landen verboden is, is dat in Nederland niet zo. Er is weliswaar een provinciaal verbod maar een landelijk verbod wordt vermoedelijke pas volgend jaar ingevoerd. ,,De provincie doet alles wat in haar macht ligt maar het rijk wil wachten. Dat kan niet. Er moet sneller iets gebeuren”, zegt Claassen.