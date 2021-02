SP-leider Lilian Marijnissen trapt interviewreeks De Gelderlander af, kijk mee!

KAART | Virus piekt flink in Tiel, twee coronado­den in Veenendaal

16:49 De besmettingscijfers in Tiel lopen flink op. In zeven dagen tijd zijn ze bijna verdubbeld: vandaag kwamen er 27 bij, het hoogste aantal in een maand. Ook werd er een patiënten geregistreerd die aan corona is overleden, net als in Duiven en Nijmegen. In Veenendaal werden zelfs twee coronadoden gemeld.