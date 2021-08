Spagaat in de rechtbank: langer tbs voor pianostemmer die dominee Rhenoy zwaar mishandelde?

Eis: 5 jaar cel en tbs voor aanval op dominee

4 juli ARNHEM/ TRICHT - De 51-jarige pianostemmer Wijnand B. uit Tricht moet vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgen voor de aanval op een dominee in haar kerk in Rhenoy (Gelderland). Dat heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep geëist voor het hof in Arnhem.