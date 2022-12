Spanjaarden gaan los op voorgebakken eieren in super • Klopjacht nadat verdachte vlucht over de daken

HEEFT EEN WOLF EEN KALFJE VAN BOER JOS OPGEGETEN? | Boer Jos Bolk uit Aerdt mist een kalf. Opgegeten door een wolf, denkt de boer. Dat roofdier is namelijk al enkele malen gezien in het natuurgebied waar zijn koeien rondlopen.

SYSTEEM DAT STORINGEN BIJ NS VERHELPT HEEFT ZELF STORING | Het Nederlandse treinverkeer ondervond dinsdag veel hinder, met name rond Den Haag, Eindhoven, Leiden en Amsterdam. Ook in andere delen van het land kampen reizigers met vertragingen.

NIEUW WERELDRECORD OP WINTERSWIJKSE SCHAATSBAAN | Met 36 kilometer, 717 meter en 82 centimeter, heeft marathonschaatser Bart Vreugdenhil (27) een nieuw werelduurrecord gevestigd. Vreugdenhil ging dinsdagmorgen iets voor 09.00 uur van start in Winterswijk.

900.000 KIJKERS ZIEN HOE NOA VAHLE GRAPJE OVER VRIEND INCASSEERT | Sportverslaggever Noa Vahle is gisteren met een glimlach op haar gezicht haar hotelbed in gedoken. Ze kreeg in het SBS 6-programma De Oranjewinter het ene compliment na het andere voorgeschoteld. Een grap over haar vriend Tim zorgde voor een lachsalvo in de studio.

VOORGEBAKKEN EIEREN TE KOOP IN SPAANSE SUPERMARKT | Verpakte gebakken eieren. Twee stuks voor 1,80 euro. Het nieuwste product in een Spaanse supermarktketen zorgt al twee weken voor ophef.

POLITIE HOUDT VROUW AAN VOOR AANRIJDING MET FIETSER | Een fietser is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Stationsweg in Ede. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

BUURT IN NIJMEGEN BOOS | Bewoners in Nijmegen-Noord zijn boos op de gemeente: Nijmegen gaat autoverkeer naar nieuwbouwwijk Park Waaijenstein tóch omleiden via de krappe Volsellastraat. Dat is tegen de wens van de buurt en een vorig jaar aangenomen voorstel van de gemeenteraad in.

TIENTALLEN INWONERS LISSABON GETROFFEN DOOR WATEROVERLAST | De Portugese hoofdstad Lissabon is vandaag getroffen door grote wateroverlast als gevolg van hevige regenval. In delen van de stad zijn onder meer straten overstroomd en auto’s weggespoeld. Ook is het openbaar vervoer grotendeels stilgelegd, tientallen scholen zijn dicht en meerdere wegen zijn gesloten. Winkels en restaurants zijn vol water gelopen.

NACHTEN DOORWERKEN OM KINDEREN IJSPRET TE BEZORGEN | Zouden we woensdag kunnen schaatsen in Oosterbeek? IJsmeester Sjon Grobbee doet ontzettend zijn best. Slapen doet hij nu nauwelijks om er maar voor te zorgen dat er straks een ijsbaan ligt. Een natuurschaatsbaan maken vraagt kennis, maar vooral doorzettingsvermogen en een beetje geluk. ,,Laten we duimen dat het nog iets kouder wordt.”

DUITSE AUDI BELANDT OP PLANTENBAKKEN | Op de Zeddamseweg in ‘s-Heerenberg is dinsdagmiddag een autobestuurster gewond geraakt. Ze vloog met haar auto uit de bocht en kwam bovenop een plantenbak tot stilstand.

BUURT ROUWT OM BRITSE JONGENS DIE DOOR HET IJS ZAKTEN | Er komen steeds meer getuigenissen naar buiten over het drama dat zich zondag in de Engelse stad Solihull afspeelde. Drie jongens van 8, 10 en 11 jaar kwamen om het leven nadat ze in een bevroren meer vielen. ,,Ze waren op het ijs aan het spelen toen iemand erdoor zakte. Zijn vrienden probeerden hem te redden, maar ze vielen allemaal in het water”, getuigt Tommy Barnet, die een vriendje verloor.

JOOSTEN VERVANGT VAN NIEUWKERK BIJ WETENSCHAPPELIJK JAAROVERZICHT | Astrid Joosten presenteert dit jaar het Wetenschappelijk Jaaroverzicht, heeft BNNVARA vandaag bekendgemaakt. Vorig jaar werd het programma nog gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, maar die verbrak onlangs zijn banden met de omroep nadat een artikel was verschenen in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma De Wereld Draait Door, mede door Van Nieuwkerk zelf.

VERDACHTE VLUCHT OVER DE DAKEN IN TIEL | Een klopjacht met zoeklicht, honden en heli volgt nadat een verdachte dinsdagavond via de daken is ontkomen aan de politie. Agenten hadden zich verzameld voor een geplande aanhouding bij het Agnietenhof in Tiel.

