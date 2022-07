Spanning stijgt bij Vierdaagselopers: schrapt organisatie de eerste wandeldag om extreme hitte? Volg om 14 uur hier de persconferentie

OPINIE Iedere Vierdaag­selo­per wil ondanks 38 graden gáán, maar het hoofd weet ook: dit is krankjorum

Verzengende hitte dreigt de eerste loopdag van de Vierdaagse in het water te laten vallen. Wat is wijsheid? Het is niet alleen aan de organisatie om verstandig te zijn. Lopers zullen moeten kiezen voor het hoofd en niet voor het hart, betoogt Vierdaagse-deelnemer Niki van der Naald. Want een rampzalige Vierdaagse met veel uitvallers en onverantwoorde toestanden, dat wil ook niemand.

16 juli