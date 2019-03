Speciaal onderwijs leidt assistent zelf op tot leerkracht

NIJMEGEN/TIEL/UBBERGEN - Vier scholen voor speciaal onderwijs van Entrea Lindenhout in Nijmegen, Tiel en Ubbergen hebben een project bedacht om hun onderwijsassistenten op te leiden tot volwaardige leerkrachten met een pabo-diploma. Het tekort aan onderwijzers is zo groot in deze sector, dat de scholen geen andere uitweg zien.

In oktober zijn vier onderwijsassistenten van basisscholen De Hertog, De Bron, De Tapir en De Berg met de opleiding gestart. Ze maken eerst de verplichte kennistoetsen van de pabo, zoals de onder studenten gevreesde rekentoets. In deze fase tonen ze hun ervaring aan, waarmee ze vrijstelling voor pabo-vakken kunnen krijgen. Vervolgens volgen ze de modules die ze nog moeten halen bij de LOI. De verwachting is dat het zeker twee jaar duurt voor de eerste onderwijsassistenten hun diploma kunnen ophalen.

Op de scholen van Entrea Lindenhout zitten kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Ze krijgen specialistische en intensieve begeleiding. Voor deze doelgroep is het extra lastig om bevoegde leerkrachten te vinden. Projectcoördinator Esther Keun: ,,De laatste keer dat er pabostudenten bij ons afstudeerden, is al acht jaar geleden. We hebben ook nauwelijks invallers bij ziekte. In Tiel heb ik al vier jaar geen invaller meer gezien.” Alleen al bij De Hertog in Tiel is er plek voor twee fulltime leerkrachten.

Naar huis

Het gevolg is dat niet alle groepen elke dag een eigen leerkracht hebben en dat er mensen voor de klas staan die wel bevoegd zijn, maar eigenlijk andere taken hebben. ,,Een enkele keer sturen we leerlingen naar huis, omdat we het anders niet kunnen bolwerken.” Ook kan de school nauwelijks nieuwe leerlingen aannemen.