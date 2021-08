Speciaal prikuurtje voor angstige mensen: ‘Het ging chill, heb ik hier nu zo tegenop gezien?’

CORONAVIRUS LIVE | Rutte: 'Moeten ons niet weer laten verrassen', De Jonge: '1,8 miljoen mensen nog geen immuniteit’

19:17 De coronaregels die nu gelden op middelbare scholen, zoals het 1,5 meter afstand houden tot leraren en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van kracht. Het kabinet bekijkt medio september opnieuw naar wat er mogelijk is. Dan hoopt het kabinet ook te kunnen besluiten om de 1,5 meterregel los te laten. Vanavond om 19.00 uur geven demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge een coronapersconferentie over nieuwe versoepelingen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.