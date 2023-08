Speciale bezoekers in tuin • Verdacht opgepakt betrokkenheid moord kunstenaar Rob

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 4 augustus.

NIEMANDSLAND | In het niemandsland tussen de snelwegen van knooppunt De Baars woont een man met zijn dieren. Overdag ziet hij soms mensen de moderne uitkijktoren beklimmen. Na zonsondergang ziet hij een heel ander type bezoeker verschijnen.

PRIJZEN E-BIKES FLINK VERLAAGD | Wie al een tijdje aast op zijn of haar droomfiets, zou deze maand een bezoekje kunnen wagen aan de fietswinkel. Om van hun ‘uitpuilende voorraden’ af te komen, hebben verscheidene fabrikanten de prijzen van e-bikes flink verlaagd. Soms wel met honderden euro’s.

KNOKPARTIJ CENTRUM NIJMEGEN | Een wilde knokpartij tussen zeker vijf mannen in het centrum van Nijmegen, levert geschrokken reacties op. Op beelden van de vechtpartij, die sinds maandag veel gedeeld worden, is te zien hoe de jonge mannen elkaar op straat in het gezicht slaan. Één van hen lijkt knock-out te liggen,maar krabbelt later overeind.

SPECIAAL BEZOEK IN TUIN | Een ‘lekker ondergescheten tuinsetje’ en een gouden verhaal voor in de kroeg: William Diebels wist niet wat hij meemaakte toen hij vrijdagochtend werd gebeld door de buurman. Een half uur eerder liet hij zijn tuin nog spic en span achter. Maar dan komt dat telefoontje.

AANVAL RUSSISCHE MARINEBASIS | Een Russisch marineschip is afgelopen nacht geraakt en zwaar beschadigd door een onderwaterdrone. De Olenegorsk Gornyak maakte slagzij en is met sleepboten naar de kade van de Russische havenstad Novorossiejsk gebracht. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

JUTTA ZIET PERSCONFERENTIE ESCALEREN | De laatste persconferentie voor het boksgevecht tussen Jake Paul en Nate Diaz is bijzonder chaotisch verlopen. De twee kemphanen daagden elkaar voortdurend uit en toen het tijd was geworden voor de staredown, gingen de beveiligers en vrienden van de twee kemphanen onderling op de vuist. Zijn vriendin Jutta Leerdam was ook aanwezig en keek toe hoe de situatie escaleerde.

JUMBO CITY SLUIT DEUREN | Jumbo City verdwijnt van de Grote Markt in Nijmegen. Vrijdag was de winkel voor de laatste keer open en hield de supermarkt een uitverkoop van de versproducten. Klanten konden nog één keer de winkel binnenlopen. ,,Ontzettend jammer dat dit de laatste keer is.’’

MAN OPGEPAKT BETROKKENHEID | Een 57-jarige man uit Nijmegen is donderdagavond opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van kunstenaar Rob. Rob werd dinsdagmiddag dood gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Jan Berendsstraat in de Nijmeegse wijk Bottendaal.

150 JAAR OUD BEELD GESLOOPT | Een groep jonge Duitse toeristen heeft een 150 jaar oud beeld in een Noord-Italiaanse fontein omvergeworpen tijdens het maken van selfies. Het kunstwerk ter waarde van 200.000 euro viel daarbij kapot. Het voorval gebeurde op maandag en is vastgelegd op beelden van een beveiligingscamera.

CAFETARIA MAG NIET MEER OPEN | De cafetaria op het Joris Ivensplein in Nijmegen mag definitief niet meer open van de gemeente. Burgemeester Hubert Bruls weigert de ondernemers een vergunning, onder andere uit vrees voor overlast. De eigenaren gaan bezwaar maken, zegt ondernemer Fabian Chen.

SLAGER STORT ZICH OP ROOKWORST | Tijd voor rookworst, dachten de Doesburgse slager Henk Jansen en zijn vrouw Dinie toen ze naar buiten keken. Een poging toch nog wat te maken van de verregende ‘flutzomer’, die slagers in de Achterhoek en Liemers treft.

MAN GEVONDEN IN VRACHTWAGEN | In de cabine van een vrachtwagen in Eindhoven is vrijdagmiddag een overleden man aangetroffen. De politie is ter plaatse, net als medewerkers van Forensische Opsporing. Die doen onderzoek naar de doodsoorzaak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.