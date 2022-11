Spectaculaire politie-achtervolging op beeld: getrokken pistolen en auto verdachten geramd

Op de bewuste zaterdagmiddag 31 juli 2021 kreeg een aantal mannen ruzie op de Madeliefstraat in Vught. Het slachtoffer kreeg een pistool in zijn nek gezet en werd geschopt en geslagen. De man raakte flink gewond, want hij liet na zijn mishandeling een bloedspoor achter in de straten.

De politie ging direct over tot een grootschalige zoektocht en zette een achtervolging in. Amper een uur na het incident werden twee mannen uit Den Haag (21 en 24 jaar) en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Na een wilde achtervolging werd hun Peugeot 206 (eigendom van de moeder van de 21-jarige man) op de A12 bij Zoetermeer door de politie in de vangrail gereden.

Beelden van die achtervolging worden nu dus naar buiten gebracht. In de video is duidelijk te zien welke afwegingen de agenten maakten. Ze wilden geen gevaarlijke en lange achtervolging, dus werd besloten om de vluchtende auto aan te rijden; de wagen eindigt in de vangrail.

De verdachten worden vervolgens één voor één uit de auto gehaald en geroepen. Met getrokken wapens, valt te zien. De mannen geven zich over en moeten liggen op de snelweg en worden vervolgens geboeid en afgevoerd. In het voertuig worden meerdere vuurwapens aangetroffen, meldt de politie.

