Spelers moeten een helm gaan dragen na het drama in 's-Heerenberg

Oplichter die zich voordeed als zijn ex-vrouw belazerde Jan: 'Heel griezelig'

20:09 GEMERT-BAKEL - Vrienden of familieleden die in financiële nood zitten wil je natuurlijk maar al te graag helpen. Maar als dit via WhatsApp gebeurt, dan kan het zomaar om een oplichter gaan die zich voordoet als een bekende. Jan Vroomans (55) uit Gemert trapte erin, toen zijn zogenaamde ex-vrouw vroeg om haar uit de brand te helpen. ,,Achteraf gezien kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan.’’