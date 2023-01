Spelers slaags met publiek bij amateurduel • Politie verstoort race op A12 na ‘carmeeting’

DADER SCHIETPARTIJ ZWIJNDRECHT NOG NIET GEPAKT | Minh Nghia Vuong (49 jaar) wordt verdacht van het neerschieten van een 66-jarige moeder en haar 38-jarige dochter bij winkelcentrum Walburg. Vuong is de ex-partner van de dochter, die zwaargewond raakte. De moeder kwam om het leven. De verdachte is een dag na het incident nog niet gepakt. Hoe kan dat?



De vrouw werd al langer door haar ex bedreigd, verklaren meerdere bronnen.



BRILLENJAGERS RIJDEN OOK NU IN EEN GOLF | De inbraak bij opticien Focus Optiek in Velp van vanmorgen vertoont opvallend veel overeenkomsten met die van drie jaar geleden. Het tijdstip, de manier van inbreken en vluchtauto zijn identiek. Ze maakten deze keer enkele brillen buit. Lees meer.



WAAROM KRIJGT AMBER GEEN ROLSTOELBUS? | Theo en Vera van Apeldoorn zijn ten einde raad. Hun 16-jarige dochter Amber heeft al sinds haar geboorte een verstandelijke beperking en autisme, en kreeg vorig jaar een kwaadaardige hersentumor. Nu is ze blind en kan ze niet meer lopen. Het gezin zit noodgedwongen aan huis gekluisterd. „Ik hoop écht dat mensen ons willen helpen met het terugkrijgen van ons leven.”

KASTEELSTAD VERLICHT NAAR NEXT LEVEL | Na een debuut tijdens corona gaat Kasteelstad Verlicht in ’s-Heerenberg nu naar next level. Twee dagen lang werd het historische binnenstadje aan de grens letterlijk uitgelicht met kasteel Huis Bergh als middelpunt.



DIT ZIJN DE GEZICHTEN ACHTER EXTINCTION REBELLION | Ze blokkeren landingsbanen en snelwegen om aandacht te vragen voor de verwoesting van de aarde. Bezetten bankkantoren en voeren acties tegen bomenkap. De klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn twintigers én zestigplussers. Allemaal voelen ze de noodzaak écht iets te doen. Dit is hun verhaal.



AJAX EN FEYENOORD IN EVENWICHT | De beladen kraker tussen Feyenoord en Ajax is zonder winnaar geëindigd. De koploper leek het gat met de landskampioen verder te vergroten naar acht punten, maar de bezoekers kropen na rust in een matige maar bloedstollende Klassieker en tot opluchting van de hevig onder druk staande Ajax-coach Alfred Schreuder - langszij: 1-1.



SPELERS SLAAGS MET PUBLIEK BIJ AMATEURDUEL | De voetbalwedstrijd tussen Grol uit Groenlo en DVC’26 uit Didam is na afloop ontaard in een ordinaire veldslag. Diverse Didamse spelers gingen op de vuist met een deel van het Grolse publiek.

POLITIE VERSTOORT FEESTJE NA ‘CARMEETING’ | Automobilisten op de drukke A12 bij Veenendaal kregen zaterdagmiddag de schrik van hun leven. Met liefst 200 kilometer per uur drukten twee racende snelheidsduivels het overige verkeer van de weg. Agenten kregen ze in de smiezen en pakten hun auto’s af.



INVAL BIJ BEDRIJF DAT GOEDEREN VERSCHEEPT, OOK VOOR HET GOEDE DOEL | De politie is zaterdagmiddag met acht politie-eenheden binnengevallen bij een aan Afrika gelieerd bedrijf aan de Arnoud van Gelderweg in Grave. Dit naar aanleiding van een tip over gestolen goederen. Twee personen zijn ter plekke aangehouden.



KAT HUNTER NA VIER JAAR WEER THUIS | Juist nu in het nieuws is dat er een chip-plicht voor katten komt, kreeg Katja vrijdag een bijzonder telefoontje. Haar al ruim vier jaar vermiste kat Hunter was gevonden. Dankzij zijn onderhuidse chip. ,,Ik hoef niet zo nodig in de publiciteit, maar dit wil ik graag vertellen.’’



ANOEK VANGT DE GROOTSTE | De adrenalinestoot die je voelt als je een karper naar de kant haalt, is volgens de Tielse Anoek Bonnet (30) ongekend. Op haar achttiende ving ze haar eerste riviervis, een exemplaar van 7,5 kilogram schoon aan de haak. Vorig jaar werd ze samen met haar vismaatje wereldkampioen karpervissen. Lees haar verhaal en bekijk de video:

STIL PROTEST BIJ WEG WAAR STUDENT OMKWAM | Geen toespraken, mede uit respect voor het slachtoffer. Wel een stil protest tegen de gevaarlijke oversteek op de Nijenoord Allee in Wageningen, waar donderdagmiddag een 18-jarige student om het leven kwam.



DIT ZIJN DE PRINSEN IN HET RIJK VAN NIJMEGEN | Nog maar een kleine vier weken en het is carnaval. Voor het eerst sinds corona ziet het ernaar uit dat dat weer onbezorgd gevierd kan worden. De dorstlustige hoogheden, de prinsessen en prinsen carnaval staan in ieder geval in de startblokken. Het regiokabinet van prinsen is geformeerd.



ZORGEN OVER MAKRO | Vakbond FNV maakt zich zorgen over de Nederlandse tak van Makro, na het faillissement van de Belgische supermarkten en de overname van de Belgische groothandels door Sligro. De keten met een grote vestiging in onder andere Duiven, Nijmegen en Best schrijft in Nederland al jarenlang rode cijfers.

