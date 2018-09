Spinnenhaters opgelet: 'Op elke vierkante meter loopt wel een spin rond'

Jouw mening Goed dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven

8 september Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven. Vrijdagavond nog besloot de rechtbank in Amsterdam dat ze het land moesten verlaten. ,,Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben ertoe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd bij een uitzetting naar Armenië’’, zo stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid zaterdagmiddag in een verklaring. Daarmee is de uitzetting van de baan.