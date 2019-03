Spitsstrook A50 bij Beekbergen moet permanent open, vindt bedrijfsleven

Gewelddadi­ge overval op ouder echtpaar in woning Nijmegen: ‘HELP, BEL 112’

6:48 NIJMEGEN – Een ouder echtpaar is in de nacht van maandag op dinsdag slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in Nijmegen. De overvallers sloten het echtpaar op in een kamertje in hun woning aan de Kerkstraat.