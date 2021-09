Sportclubs willen vrijwilligers niet inzetten voor controle QR-code: kantine leeg of beveiligers ingezet

Coronavirus LIVE | Iets meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, restaurant Nijmegen mag weer open

16:11 In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu iets meer coronapatiënten dan een dag eerder. Afgelopen etmaal zijn 1624 positieve coronatests vastgesteld, iets meer dan het recent bijgestelde aantal (1614) van gisteren. Sinds dit weekend is Nederland weer een beetje terug naar ‘normaal’ en dat verliep best soepel. Er waren geen grote incidenten of rellen. Slechts een enkele ondernemer moest tijdelijk zijn deuren sluiten, omdat hij zich niet aan de regels hield. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.