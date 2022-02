Sportsbar ’t Huys lijkt corona te overleven: ‘Twee verdiepingen, dat is onze redding geweest’

Al twee jaar ligt de nachthoreca op zijn gat. Waar het feest in precoroniaanse tijden tot 03.00 uur doorging was het de afgelopen tijd om 22.00 uur gedaan. Geen rookmachines, confetti en andere gekkigheid, want feesten is er al helemaal niet bij, en de bovenste verdieping blijft leeg.



Maar gelukkig is er de sportsbar op de begane grond - Wouter en Khadija Janssen hoeven het niet helemaal van het nachtleven te hebben. Het is een geluk bij een ongeluk dat hun horecapand twee verdiepingen heeft. ,,Dat is onze redding geweest.’’