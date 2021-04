Sportvliegtuig stort neer op akker bij Epse: één inzittende wordt behandeld

Quarantai­ne­plicht geldt niet als je even in Duitsland gaat tanken of er een dagje werkt

16:38 NIJMEGEN - De quarantaineplicht die het kabinet mogelijk al vanaf half mei wil gaan invoeren, geldt niet voor mensen die maar heel kort de grens over gaan. Ook personen voor wie het om privé of zakelijk noodzakelijk is om frequent de grens te passeren, worden van de regel uitgesloten.