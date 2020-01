Sta je deze maand droog, dan zoeken we jou

Update Grote stroomsto­ring treft 7400 adressen in Lingewaard en Millingen aan de Rijn

13:41 BEMMEL/ GENDT - Een grote stroomstoring heeft vrijdag rond het middaguur ongeveer 7400 adressen in de gemeente Lingewaard en in Millingen aan de Rijn getroffen. In Bemmel, Angeren, Gendt, Haalderen, Doornenburg en Huissen of grote delen van die plaatsen ging even voor het middaguur de spanning van het net.