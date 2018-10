Staat ons een extra ‘deprimaandag’ te wachten?

,,Er bestaat ook niet zoiets als één dag in het jaar waarop alle mensen zich tegelijk minder goed voelen. Wel is het zo dat als je denkt dat het Blue Monday wordt, en je gaat er op anticiperen dat het vreselijk wordt, dat je daar bewijzen voor gaat vinden.”

Zo’n ‘deprimaandag’, zegt Van Heerbeek, impliceert een bepaalde somberheid. ,,Files en het weer kunnen natuurlijk wel voor ongemak en onbehagen zorgen. Maar dat moeten we vooral niet gaan verwarren met depressiviteit. De neiging om te mopperen, die mensen de komende dagen wel even zullen voelen, is nog geen depressie.” De psychologe zegt in het najaar wel altijd een toename van aanmeldingen te zien.

Somber jaargetijde

Dat geldt ook voor de praktijk van Trudie Willemsen, psychologe in Arnhem. ,,Mensen zijn in deze tijd van het jaar geneigd zich wat somberder te voelen. Maar dat kan ook te maken hebben met andere factoren. Vanaf september beginnen mensen weer aan een studie of school, als dat niet lukt, kan dat ook effect hebben.”

Een acute winterdip, als daar al sprake van is, is volgens Willemsen eerder iets biologisch dan dat het psychisch is. ,,Ik kan me voorstellen dat je lijf wil wennen, en in een soort ruststand terecht komt. Vandaar ook de behoefte om langer te slapen. We weten natuurlijk ook dat licht invloed heeft op ons gevoel van welzijn. Nu het eerder donker wordt, krijgen we ook minder vitamine D binnen.”

Beweeg!