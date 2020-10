Staatssecretaris: extra controle op ‘homogenezing’ bij organisaties met belastingvoordelen

Aanleiding is onderzoek van De Gelderlander waaruit blijkt dat geloofsgemeenschappen en hulporganisaties bijvoorbeeld geen belasting hoeven te betalen over giften en schenkingen. Dat terwijl ze zeggen dat homoseksuele gevoelens verkeerd en te veranderen zijn met de hulp van God.



De organisaties bezitten een zogenoemde ANBI-status. Dat is een stempel van de belastingdienst voor een instelling van ‘algemeen nut’, waarmee ze recht hebben op fiscale voordelen.

‘Voor mij is het glashelder’

In het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer vroeg VVD-Kamerlid Helma Lodders de staatssecretaris om opheldering. ,,Ik beschouw de praktijken die ik nu in de krant lees niet als algemeen nut beogend’’, reageerde Vijlbrief.



Hij vraagt de belastingdienst daarom nadrukkelijker te kijken naar instellingen met een ANBI-status die zich mogelijk bezighouden met ‘homogenezing’, ook wel bekend als conversietherapie. ,,Voor mij is het glashelder: je seksuele geaardheid is geen ziekte en genezing kan dus nooit aan de orde zijn.’’

ANBI-status intrekken

Twee organisaties die de belastingdienst nu in ieder geval ‘in het vizier’ heeft, zijn evangeliegemeente De Deur en Stichting De Vluchtheuvel. Beide gaven in De Gelderlander aan dat homoseksualiteit niet de wil van God zou zijn.



Mocht de belastingdienst stuiten op een organisatie die homoseksuele gevoelens probeert te veranderen, dan moet nog wel worden gekeken welke sanctie daar op kan staan, zegt Vijlbrief.



Een ANBI-status kan bijvoorbeeld worden ingetrokken wanneer een bestuurder van een instelling een veroordeling achter zijn naam heeft staan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland is ‘homogenezing’ in Nederland alleen nog niet bij wet verboden. ,,Mocht het intrekken van een ANBI-status niet mogelijk zijn, dan zullen we andere maatregelen moeten nemen.’’

Kanttekeningen

Enkele partijen plaatsten nog wel kanttekeningen bij de toezeggingen van de staatssecretaris. Zo wilde CDA-Kamerlid Joba van den Berg weten wat er gebeurt met een instelling als het behandelen van mensen met homoseksuele gevoelens onderdeel uitmaakt van een breder hulppakket.

De SGP vraagt zich af of het niet beter is te wachten op de resultaten van een onderzoek naar maatregelen om conversietherapie tegen te gaan. ,,Het kan best zijn dat deze praktijken onderdeel zijn van een veel breder pakket’’, aldus Vijlbrief. ,,Toch blijft mijn politieke opvatting dat dit soort praktijken niet passen bij een algemeen nut beogende instelling.’’