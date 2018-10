Staatssecretaris past griepvaccin aan om hoge aantal sterfgevallen

Helemaal uit je panty springen met Snollebol­le­kes in het Gelredome: 'Het is een grote eer en ik vind het super spannend'

18:40 BEST - Zijn eerst hit Vrouwkes is 12.276.304 keer bekeken op YouTube. Zijn latere hits zoals Snollebolleke en Links Rechts lopen ook in de miljoenen. En dus staat Rob Kemps uit Best, beter bekend als Snollebollekes, 30 maart 2019 voor het eerst met een eigen show in het Gelredome in Arnhem. En daar heeft hij zin in. ,,Ik vind het een eer dat wij als partyact in zo'n groot stadion mogen staan. Ben er echt trots op en heb er zin in."